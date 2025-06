EuroVelo: Mit dem Rad auf 17 Touren quer durch ganz Europa

Madame Tussauds in New York City Winnie Harlow strahlt neben ihrer Wachsfigur

Ein besonderer Moment für Model Winnie Harlow: In New York City wurde ihre Wachsfigur bei Madame Tussauds enthüllt. Die 30-Jährige erschien passend zu ihrem Ebenbild in einem goldenen Look. Die Vorstellung fand an einem besonderen Tag statt.