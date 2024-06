Halbzeit bei der EM: Nach Rund zwei Wochen Gruppenphase startet die Europameisterschaft in die Viertelfinalspiele. Die erste Bilanz zeigt: die „Euros“ haben sich bereits während der Gruppenphase als voller TV-Erfolg erwiesen, zumal im Sog der DFB-Auftritte auch viele Partien ohne deutsche Beteiligung eindrucksvolle Zahlen erzielten.

EM sorgt für Einschaltrekorde

Nach Angaben des ZDF kam das Turnier während der Vorrunde im Schnitt auf höhere Gesamtwerte und einen höheren Marktanteil als die EM 2021. Die elf Gruppenspiele im Zweiten hatten durchschnittlich knapp 10,8 Millionen Zuschauer. Das letzte Gruppenspiel der Deutschen gegen die Schweiz bescherte der ARD mit 25,57 Millionen Zuschauern (Marktanteil; 73,4 Prozent) den bisherigen Einschaltrekord. Erfolgreichste Partie ohne DFB-Beteiligung war im ZDF der 1:0-Sieg von Turnierfavorit Spanien gegen Italien (13,04 Millionen, 50,9 Prozent).“

Wann ist das Finale?

Ob die Siegessträhne der DFB-Elf anhält, zeigt sich am Samstag, den 29. Juni beim Achtelfinalspiel gegen Dänemark. Sollte die DFB-Elf das Achtelfinale überstehen, träfe sie im Viertelfinale am Freitag, 5. Juli (18 Uhr), in Stuttgart auf Spanien oder einen der besten Gruppendritten. Bei einem Halbfinaleinzug wäre die deutsche Mannschaft am Dienstag, 9. Juli (21 Uhr), in München gefordert. Das Finale findet am Sonntag, 14. Juli (21 Uhr) in Berlin im Olympiastadion statt.

Wer ist für das Achtelfinale qualifiziert?

Deutschland

Schweiz

Spanien

Portugal

Italien

England

Dänemark

Slowenien

Niederlande

Frankreich

Österreich