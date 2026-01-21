Europol: “Größter Einsatz aller Zeiten“ gegen Handel mit synthetischen Drogen

Beim bislang „größten Einsatz aller Zeiten“ gegen den Handel mit synthetischen Drogen hat Europol 85 Verdächtige festgenommen. Was bekannt ist.
Beim bislang „größten Einsatz aller Zeiten“ gegen synthetische Drogen hat Europol nach eigenen Angaben einen der wichtigsten Drogenhändlerringe zerschlagen. Die jahrelang vorbereitete Aktion unter Beteiligung der Polizeibehörden aus Deutschland und fünf weiteren EU-Ländern habe zur Festnahme von 85 Verdächtigen geführt, teilte die internationale Polizeibehörde mit. Unter den Festgenommenen seien die beiden mutmaßlichen Anführer des Rings.