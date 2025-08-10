European League of Football: Stuttgart Surge holt ersten Titel – der nur Durchgangsstation sein soll

Stuttgart Surge hat am Samstag Platz eins in der Division West der European League of Football klargemacht. Mit einem teils ungewöhnlich aufgestellten Team.
In Stuttgart wurde am Samstag fleißig Werbung für die European League of Football (ELF) und vor allem für das Championship Game am 7. September gemacht – beim Saisonopening des VfB Stuttgart. Schließlich findet das Endspiel der ELF in diesem Jahr im Wohnzimmer des Fußball-Bundesligisten, der MHP-Arena, statt. Am Abend, beim Testspiel des VfB gegen den FC Bologna, wurde in der Halbzeitpause noch einmal getrommelt für das Event. Das allerdings nur dann so ein richtig emotionales wird, wenn auch Stuttgart Surge dabei ist.