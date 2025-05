European League of Football: Podcast und Video – alles Wichtige zum Saisonstart von Stuttgart Surge

1 Headcoach Jordan Neuman peilt das Finale der ELF an – wir haben ihn vor der Kamera zur neuen Saison von Stuttgart Surge befragt. Foto: StZN

Die Pre-Season ist rum – jetzt wird’s ernst für Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF). Um 16.25 Uhr am Sonntagnachmittag ist Kickoff im Gazistadion auf der Waldau. Und das Ziel ist klar. Ein Sieg gegen Frankfurt Galaxy soll der Auftakt sein für den Weg ins Finale. Das Championship Game steigt am 7. September in der MHP-Arena in Stuttgart.