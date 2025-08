1 Das Führungsduo der European League of Football (ELF) – nach Patrick Esume (re.) zieht sich am Ende der Saison auch Zeljko Karajica zurück. Foto: Pressefoto Baumann

Kann der große Knall im europäischen Football noch verhindert werden? Womöglich ist eine weitere Veränderung in der Führung der ELF ein entscheidender Schritt.











Am Wochenende ruht der Spielbetrieb in der European League of Football (ELF). „Bye Week“ werden solche spielfreien Tage weithin genannt. Was ja ganz gut passt zur ELF – denn in der Führungsetage herrscht derzeit das Motto: „Goodbye.“