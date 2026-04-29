European Gospelfestival: An diesem Samstag –Ludwigsburger Gospelsound auf Stuttgarter Bühnen

Gleich drei Chöre aus dem Kreis Ludwigsburg sowie einer aus Kemnat haben sich zusammengetan, um am 2. Mai eine imposante Stimmgewalt und viel Leidenschaft auf die Bühne zu bringen.

Schon beim Annähern an den Probenraum sind die vielen kraftvollen Stimmen im Gospelsound deutlich zu hören. Normalerweise treffen sich dort die Chormitglieder der Abendsterne – eine Abteilung des Sport- und Kulturvereins Eglosheim – mit ihrem Chorleiter Jörg Thum. An diesem Montagabend aber sind Mitglieder von drei weiteren Chöre vertreten, die Thum leitet: Stella Novas aus Ludwigsburg, Da Capo aus Bönnigheim und Singvolution aus Ostfildern-Kemnat.

Alle verbindet sie ein Ziel: bestmöglich vorbereitet zu sein für ihren Einsatz an diesem Samstag, 2. Mai, wenn sie mit 140 Sängerinnen und Sängern einen gemeinsamen Chor bilden. Dieser will hochambitioniert und wie gewohnt freudestrahlend am European Gospelfestival in Stuttgart teilnehmen. Schon dreimal nahmen die Thum-Schützlinge daran teil. Zweimal in Karlsruhe und einmal in Essen. Schon da haben sie mit rund 120 Teilnehmenden ein eindrucksvolles Klangvolumen gezeigt.

Die Choreografie spielt mehr als eine Nebenrolle. Foto: Peter Mann

Heuer aber sind es so viele wie nie zuvor – und die vier Chöre geben auch bei einem der letzten Probenabende ihr Bestes. Sie zeigen Leidenschaft und viel Ausdruck bei der Interpretation ausgewählter Stücke. Auch choreografisch. Denn Aleksandra Rogowski und Vanessa Gerstenberg, die schon als Kinder bei Thum im Chor sangen, beschäftigen sich intensiv mit dem Ausdrucksvermögen der Sängerinnen und Sänger. Passend zu jedem Song. Inspirieren lassen sie sich von ihrem Gefühl, aber auch von Youtube und anderen Formaten. „Wir basteln daraus unsere ganz eigene Mischung.“ Die körpersprachlich mitreißende Ausdrucksform ist ein Pfund der Abendsterne und ihrer Schwesternchöre. Weitere sind das brillante Klangbild und die deutliche Aussprache.

Besondere Herausforderung für den Dirigenten

Der für das Gospelfestival zusammengewürfelte Mega-Chor und seine Sonderproben im XXL-Format sind auch für Jörg Thum eine Herausforderung: „Jeder meiner Chöre hat seine Eigenheiten. Jetzt alle zusammenzubringen, damit sie ähnlich fühlen und das auch beim Singen rüberbringen, ist meine Aufgabe.“ Doch der erfahrene Chorleiter geht euphorisch an die Sache, denn „da kommt schon ein ganz anderer Sound ’rüber. Das ist auch für mich etwas Besonderes.“ Eine Aufgabe, die ihn im Stuttgarter Hospitalhof und auf dem Marktplatz ebenfalls herausfordern wird. „Denn ein so gewaltiger Chor nimmt nicht nur eine Bühne ein, sondern zwei. Ich muss mich mit meinem Dirigat also auf beide Bühnen konzentrieren.“

Besonders anspruchsvoll für die Chormitglieder der Abendsterne, ist zudem der Umstand, dass sie für eine weitere Veranstaltung, die Gospel Night am 13. Juni, weitere rund zwölf Songs einstudieren müssen, die das Repertoire für das Gospelfestival nicht komplett abdeckt. „Wir starten gleich einen Tag nach dem Festival mit der Probe für die Friedenskirche“, beschreibt Thum. „Die anderen drei Chöre haben ihre Projekte erst im Herbst.“ Doch wer die Abendsterne kennt, der weiß, dass sie das mit Charme und Schwung angehen.

„Wir wollen die Leute mitreißen und begeistern“

Aufregung ist auch bei dem Mega-Chor kaum zu spüren. „Wir sind einfach wirklich gut vorbereitet“, erklärt Ulrike Damköhler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei den Abendsternen. „Wir wollen auch mit unserem großen Chor die Leute mitreißen und begeistern und demonstrieren, dass wir trotzdem leise und emotional singen können.“ Damköhler fiebert einem weiteren Höhepunkt entgegen: „Wenn nämlich Gospelstars aus Europa mit rund 5000 Menschen aus den teilnehmenden Chören in der Porsche-Arena Gospelsongs singen werden“. Im Vorfeld wurden dazu Songbooks verschickt. „Das ist ein Wahnsinnsereignis, wenn die Masse gemeinsam singt, fühlt und ausstrahlt““, schwärmt Ulrike Damköhler.

Die Begeisterung ist den Chormitgliedern anzumerken. Foto: Peter Mann

Der große Gemeinschaftschor ist am Samstag, 2. Mai, bei zwei Auftritten zu hören: um 17.45 Uhr auf dem Marktplatz Stuttgart, um 19.30 Uhr im Paul-Lechler-Saal beim Hospitalhof. Infos findet man unter European Gospelfestival.