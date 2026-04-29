European Gospelfestival: An diesem Samstag –Ludwigsburger Gospelsound auf Stuttgarter Bühnen

Gleich drei Chöre aus dem Kreis Ludwigsburg sowie einer aus Kemnat haben sich zusammengetan, um am 2. Mai eine imposante Stimmgewalt und viel Leidenschaft auf die Bühne zu bringen.
Schon beim Annähern an den Probenraum sind die vielen kraftvollen Stimmen im Gospelsound deutlich zu hören. Normalerweise treffen sich dort die Chormitglieder der Abendsterne – eine Abteilung des Sport- und Kulturvereins Eglosheim – mit ihrem Chorleiter Jörg Thum. An diesem Montagabend aber sind Mitglieder von drei weiteren Chöre vertreten, die Thum leitet: Stella Novas aus Ludwigsburg, Da Capo aus Bönnigheim und Singvolution aus Ostfildern-Kemnat.