European Energy Award in Herrenberg: Klima-Zertifizierung kann in die zweite Runde starten

Ist der European Energy Award (EEA) ein aussagekräftiger Gradmesser für die Güte der Klimaschutz-Maßnahmen in der Stadt? Oder eher nur eine teure Kür? Darüber hat der Herrenberger Gemeinderat – auch angesichts der angespannten Haushaltslage – kontrovers diskutiert. Unterm Strich überwog bei einer Mehrheit die positiven Aspekte: 19 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen und einer Enthaltung bedeuten, dass das europäische Qualitäts- und Managementsystem, mit dem die Erfolge einer Kommune in puncto Energieeffizienz und Klimaschutz sicht- und messbar gemacht werden sollen, nun in den zweiten Zertifizierungszyklus starten kann.