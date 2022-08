7 Die Zuschauer verfolgen von einem Berg im Olympiapark die Eröffnung der European Championships. Foto: dpa/Soeren Stache

Über 50.000 Menschen sind am Mittwochabend zur offiziellen Eröffnung der European Championships in den Münchner Olympiapark gekommen.















Die offizielle Eröffnung der European Championships hat am Mittwochabend die Massen in den Münchner Olympiapark gelockt. Laut Veranstalterangaben waren 55.000 Menschen beim Opening dabei. Bei sommerlichen Temperaturen sorgten unter anderem die Sportfreunde Stiller und Rapper Marteria für die musikalische Untermalung. Der Zuspruch war so groß, dass bereits eine Dreiviertelstunde vor Beginn um 20.00 Uhr der Einlassstopp erteilt wurde.

Am Donnerstag um 9 Uhr läuten die Ruderer das Sportfest ein, bis zum 21. August werden in neun Sportarten die Europameister 2022 ermittelt. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier der Multi-EM gibt es in der Olympia-Halle die erste Medaillen-Entscheidung. Dort kämpfen die Turnerinnen im Mehrkampf um Gold. 50 Jahre nach den Olympischen Spielen stehen in Bayerns Landeshauptstadt 177 Medaillenentscheidungen an.

Besonders im Fokus stehen ab Montag die Leichtathleten, die bei der WM im Juli in den USA größtenteils enttäuschten. In Bayern geht es außer in der Leichtathletik noch im Beachvolleyball, Kanurennsport, Sportklettern, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen um die Medaillen.