22 Die deutschen Turnerinnen Emma Malewski, Pauline Schaefer-Betz, Kim Bui, Elisabeth Seitz und Sarah Voss (von links nach rechts) jubeln über Bronze. Foto: dpa/Soeren Stache

Bei den European Championships in München gab es am Auftakt-Wochenende einen echten Medaillenregen für Deutschlands Athleten. In unserer Bildergalerie zeigen wir alle deutschen Medaillengewinner.















Die Zuschauer strömen in Massen, die Stimmung ist bestens, die Athleten sind begeistert: Die European Championships sind bislang ein voller Erfolg. Das gilt auch für die deutschen Sportlerinnen und Sportler, die mit dem Heimvorteil im Rücken auftrumpfen können. Mit neun Gold- , neun Silber- und vier Bronzemedaillen hat Deutschland am Montagnachmittag die Führung im Medaillenspiegel übernommen.

„Die Stimmung war der Wahnsinn“, sagte die deutsche Turn-Rekordmeisterin Elisabeth Seitz. „Zwei Jahre lang haben wir fast immer in leeren Hallen geturnt, da hat etwas gefehlt.“ Nun gebe das Publikum „einen zusätzlichen Push“. Die Stuttgarterin Seitz als neue Europameisterin am Stufenbarren und Emma Malewski mit Gold am Schwebebalken hatten am Sonntag nach der Mehrkampf-Bronzemedaille im Team für die vorläufige Krönung bei der Heim-EM gesorgt. Die 9000 Zuschauer in der Münchener Olympiahalle waren völlig begeistert.

Einen dramatischen Schlussspurt erleben tausende Zuschauer in der Münchener Innenstadt am Montagmittag. Marathonläufer Richard Ringer sicherte sich auf der Zielgeraden überraschend den ersten deutschen Einzeltitel bei der Leichtathletik-EM. Die Frauenstaffel mit Gold und die Männerstaffel mit Silber komplettierten den deutschen Triumph.

Sehen lassen kann sich besonders die Zwischenbilanz bei der Bahnrad-EM. Acht Medaillen nach drei Wettkampftagen hat der deutsche Verband gewonnen. Gleich fünf Mal gab es Gold. Weitere sollen folgen. Katerstimmung herrscht hingegen bei den Deutschen Ruderern. Für den einzigen Lichtblick sorgt die erst 20 Jahre alte Alexandra Föster.

In unserer stetig aktualisierten Bildergalerie zeigen wir alle deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner in München.