Europaweite Aktion: Großer Peacewalk nach Jerusalem macht Station in Besigheim und Marbach

Seit Januar setzen sich Pilgernde in ganz Europa in Bewegung, um Signale für Frieden zu senden. Sie alle vereint ein Ziel: Jerusalem. Im Juni durchqueren sie den Kreis Ludwigsburg.
Marianne Esger-Kraft hat es rechtzeitig flüstern hören: Der erste europaweite Pilgerweg für den Frieden – der Peacewalk 2026 – der am 31. Januar im spanischen Finesterre und seither nach und nach auch in anderen europäischen Städten gestartet ist, wird auch durch Marbach führen. Von der reinen Info bis zum Impuls, dies gleich auch mit einem aktiven Begegnungstag mit Marbacher Bürgerinnen und Bürgern zu verbinden, waren es nicht mehr allzu viele Schritte: Marianne Esger-Kraft konnte die Mitglieder des örtlichen Friedensstammtisches rasch dafür gewinnen. Der war vor drei Jahren auf das Betreiben von Roland Blach, der 2017 den Friedensnobelpreis mit entgegen nehmen durfte, in der Begegnungsstätte Treff Q gegründet worden.