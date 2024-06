1 Für die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist der (Wahl)-Sonntag ein Tag zum Vergessen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein bitterer Abend für die Grünen von Ministerpräsident Kretschmann - der Koalitionspartner CDU legt hingegen bei der Europawahl zu. Und die AfD wird trotz aller Affären zweitstärkste Kraft.











Die CDU hat die Europawahl in Baden-Württemberg klar gewonnen, die Grünen sind deutlich abgestürzt. Die Christdemokraten kamen laut dem vorläufigen Endergebnis auf 32,0 Prozent der Stimmen. Die Grünen erzielten nur noch 13,8 Prozent und rutschten auf Platz drei, wie in der Nacht zu Montag aus Zahlen auf der Internetseite des Statistischen Landesamts in Fellbach bei Stuttgart hervorging.