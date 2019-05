Regionalwahl Stuttgart Grüne verdrängen CDU von Rang eins

Erst kurz nach 1 Uhr in der Wahlnacht stand fest: Die Wählerinnen und Wähler in der Region Stuttgart haben Geschichte geschrieben. Erstmals seit 25 Jahren ist die CDU nicht mehr die stärkste Kraft in der Regionalversammlung, sondern die Grünen. Das hat weitreichende Folgen.