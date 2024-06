1 Wir analysieren die Europawahl in Baden-Württemberg Foto: ZGS/Montage:Ruckaberle

Die Europawahl färbt die politische Landkarte neu ein. In ganz viel schwarz und wenigen grünen Tupfern fällt ein Ort im Nordosten der Region Stuttgart heraus. Er wurde schon früher auffällig.











Stuttgart und Ulm haben die Grünen bei der Europawahl am Sonntag verloren. Auch Schwäbisch Hall, Ravensburg und Mannheim. In 46 Gemeinden in Baden-Württemberg sind die Grünen anders als 2019 nicht mehr stärkste Kraft, wie eine Auswertung von Ergebnisdaten der Landeswahlleitung ergibt.