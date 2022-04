1 Die Stadt Stuttgart sperrt die Heilbronner Straße. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stadt Stuttgart sperrt die Heilbronner Straße und Teile des Europaviertels ab. Grund dafür sind Sturmschäden an einem Hotel. Was bislang bekannt ist.















Die Stadt Stuttgart hat die Heilbronner Straße und Teile des Europaviertels am Freitagmittag gesperrt. Grund für die Sperrung sind Sturmschäden an einem Hotel am Mailänder Platz. „Hier hatte sich eine Platte gelöst und es ist nicht auszuschließen, dass der sich ankündigende Sturm weitere Platten vom Gebäude abtrennen wird“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Stuttgart. Daher werde der Bereich um das Hotel Premier Inn Europaviertel weiträumig abgesperrt. Mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen sei zu rechnen. Die Sperrung gilt zwischen der Wolframstraße und dem Arnulf-Klett-Platz.

Sven Matis, Pressesprecher der Stadt Stuttgart, machte auch über Twitter auf das Problem aufmerksam.

Bei der Polizei ging die Meldung zu den entsprechenden Maßnahmen gegen 12 Uhr ein. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht absehbar. Die Polizei ruft Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die am Abend zum Fußballspiel ins Stadion in Bad Cannstatt wollen, dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren.