1 Der Blåsjø, ein Stausee im Süden Norwegens, ist das größte Energiereservoir des Landes. Gleich mehrere Wasserkraftwerke tun an seinem Ufer ihren Dienst. Foto: Statkraft/cf

Wenn man zurzeit auf die Börsenstrompreise blickt, möchte man sich die Augen reiben: An ein und demselben Tag kostet die Megawattstunde Strom: In Frankreich fast 600 Euro. In Deutschland: gut 300 Euro. Und an der Nordküste Norwegens: etwas mehr als zwei Euro. Seit Wochen liegen die Strompreise in Zentraleuropa beim Drei- bis Fünffachen des Vorjahres – und im Norden extrem niedriger.