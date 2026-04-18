Europas Kampfjet droht das Aus: Das FCAS-Desaster

1 Kanzler Friedrich Merz (links) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sehen sich als überzeugte Europäer. Doch im Streit um den Kampfjet FCAS geben sie nationalen Egoismen nach. Foto: Ebrahim Noroozi/Pool AP/dpa

Europa muss sich unabhängig machen – vor allem von den USA. Der Streit um den Bau des Kampfjets zeigt aber, dass die Politik in nationalen Egoismen verharrt, kommentiert Knut Krohn.











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﻿Die Welt ist im Moment kein friedlicher Ort. Im Weißen Haus sitzt ein Präsident, der nicht zögert, Kriege vom Zaun zu brechen, wenn sie zu seinem persönlichen Nutzen sind. Dass er dabei die alte Weltordnung zertrümmert, nimmt Donald Trump als Kollateralschaden achselzuckend in Kauf. Zur selben Zeit arbeitet das imperiale China konsequent an seinem Aufstieg zur wirtschaftlichen und militärischen Weltmacht. Und in Europa wird seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht nur Kiew, sondern die gesamte Europäische Union in ihrer Existenz bedroht.