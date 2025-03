Europas größter Knast: Für Kritiker gehört ein Aufenthalt in Silivri zum Berufsrisiko

1 Kalt sei es hier, behauptet der Volksmund. Foto: Türkisches Justizministerium

Ekrem Imamoglu, Istanbuls abgesetzte Oberbürgermeister, sitzt im größten Gefängnis von Europa ein. Die Anstalt hat eine lange Tradition im Wegsperren von Regierungsgegnern.











Kalt muss es in Silivri sein, wo Ekrem Imamoglu inhaftiert ist – behauptet der Volksmund. „In Silivri soll es so kalt sein“, entschuldigen sich Türken, wenn sie sich in Umfragen oder Interviews nicht äußern wollen. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Wer Kritik am Regime übt, riskiert die Inhaftierung in dem Hochsicherheitsgefängnis außerhalb von Istanbul.