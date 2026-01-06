Europas größter Autobauer: Lies zeigt Verständnis für unzufriedene VW-Mitarbeiter

Zweifel bei den Beschäftigten, Sorgen um Standorte und ein Konzernchef mit neuem Fokus: Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Olaf Lies äußert sich zur Situation bei Volkswagen.
Wolfsburg - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies kann die Sorgen vieler Mitarbeiter des Autobauers Volkswagen verstehen. "Dass es Verunsicherung und Unzufriedenheit gibt in Zeiten großer Veränderungen, kann ich sehr nachvollziehen, das ist verständlich", sagte der SPD-Politiker und VW-Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur. Der VW-Vorstand nehme die Bedenken der Belegschaft sehr ernst.