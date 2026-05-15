Werksschließungen werde es mit ihnen nicht geben, betonen Gewerkschaft und VW-Betriebsrat. Zugleich zeigen sie sich offen für neue Geschäftsfelder und externe Partner.
Hannover/Wolfsburg - IG Metall und Volkswagen-Betriebsrat haben Spekulationen über mögliche Werksschließungen bei VW in Deutschland zurückgewiesen. "Natürlich bleiben alle Standorte erhalten", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von IG-Metall-Chefin Christiane Benner, VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.