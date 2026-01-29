Europas größter Anbieter: SAP steigert Gewinn dank Cloudsoftware – 2026 weiteres Umsatzplus erwartet

SAP meldet einen mehr als doppelt so hohen Nettogewinn wie im Vorjahr. Wie Cloudsoftware trotz getrübter Aussichten den Konzern weiter antreibt – und warum ihn der Dollar bremste.
Immer mehr Nutzer haben Software nicht mehr auf dem eigenen Rechner, sondern nutzen sie über das Internet - in der sogenannten Cloud. Cloudsoftware ist auch bei Europas größtem Anbieter SAP der Wachstumstreiber. Gegen Ende des vergangenen Jahres konnte der Walldorfer Softwarehersteller jedoch nicht so viele Verträge für Cloudsoftware abschließen wie erhofft. Auch 2026 wird das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen.