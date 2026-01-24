Europas ältester Dauerbau: 1000 Jahre und kein Ende – Die ewige Baustelle von Straßburg

Das Straßburger Münster überlebte Reformation, Revolution und Krieg. Die Kunsthistorikerin Sabine Bengel kennt sich dort so gut aus, als wäre sie von Anfang an dabeigewesen.
Welches ist das älteste noch existente Bauwerk der Welt? Eine Kirche kann es nicht sein. Und es sind auch nicht die 4700 Jahre alten Pyramiden von Gizeh. Es ist Çatalhöyük, vor etwa 9500 Jahren, in der Jungsteinzeit, als Lehmhütten-Siedlung in Anatolien, angelegt. Çatalhöyük ist so speziell, dass kein KI-Sprachroboter die Übersetzung kennt.