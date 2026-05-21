Tränen, Transfergerüchte, neue Ziele: Nach dem verlorenen Europa-League-Endspiel drohen dem SC Freiburg Abgänge von Schlüsselspielern. Eine wichtige Entscheidung steht womöglich kurz bevor.
Istanbul - Die Tränen des SC Freiburg waren nach der Bauchlandung am Bosporus wieder getrocknet. Auch der vom 0:3 im Europa-League-Finale gegen Aston Villa schwer mitgenommene Trainer Julian Schuster konnte wieder lächeln. Bei einer Party im Istanbuler Club Oligark feierte der SC-Tross bis in die Morgenstunden seine märchenhafte Europa-Reise. Aber auch der Schmerz über deren Ende und den chancenlosen Auftritt im wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte begleitete den Fußball-Bundesligisten zurück in die Heimat.