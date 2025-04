Europapark: Stark betrunkene Französin brüllt rechtsradikale Parolen – auf Deutsch

1 Die Security eskortierte die Frau aus dem Park. (Archivbild) Foto: /IMAGO/STAR-MEDIA

Erst gerät eine betrunkene Französin in einen Streit mit Parkbesuchern, dann brüllt sie verfassungsfeindliche Parolen – auf Deutsch. Security-Mitarbeiter eskortieren die Besucherin aus dem Park.











Eine betrunkene Frau hat im Europapark in Rust (Ortenaukreis) rechtsradikale Parolen gebrüllt. Die 32-jährige Französin sei zuerst an der Achterbahn Voltron Nevera mit anderen Parkbesuchern in Streit geraten. Dann habe sie die Parolen auf Deutsch lautstark von sich gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.