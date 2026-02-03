Europapark-Erlebnisbad: Kind aus Rulantica-Bad gelockt und missbraucht? Bald Prozess

Nur in Badesachen verschwindet ein Mädchen aus einem Erlebnisbad, die Polizei wird alarmiert. Bald beginnt der Prozess gegen den Mann, der das Kind missbraucht haben soll.
Der Fall hatte vor allem viele Eltern aufgeschreckt: Ein sechs Jahre altes Mädchen verschwindet aus dem Erlebnisbad Rulantica in Rust und wird erst Stunden später wiedergefunden. Weil er das Kind aus dem Schwimmbad gelockt und missbraucht haben soll, steht bald ein 31-jähriger Mann in Freiburg vor Gericht. Er muss sich von Montag (9. Februar) an unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs, sexueller Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten.