Am Mittwoch empfiehlt es sich wieder, das Auto stehen zu lassen. Denn aufgrund des Europameisterschaft-Spiels am Abend wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen – und zwar in einem größeren Ausmaß, als zunächst angenommen. Denn: Nach den Ungarn und den Deutschen wollen nun auch die Anhänger der belgischen Nationalmannschaft mit einem Fanmarsch zum Stadion ziehen. Sie werden an einem der Fan-Treffpunkte in der Innenstadt starten.