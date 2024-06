1 Ein neuer Fotopunkt für alle Gäste der Landeshauptstadt an der unteren Königstraße. Foto: Torsten Ströbele

Die Fanzone am Schlossplatz, große Fahnen und Banner: Das sind nur einige unübersehbare Hinweise, dass die Fußball-EM ansteht. Auch die Geschäfte und Kaufhäuser haben sich für das Großereignis gewappnet.











Der Startschuss zur Fußball-Europameisterschaft rückt näher. Der erste Ball rollt am 14. Juni, doch schon heute deutet in der Stuttgarter Innenstadt alles auf das Großereignis hin. Die Fanzone am Schlossplatz wird gerade aufgebaut. Große blaue Fahnen zieren die Königstraße. Und seit wenigen Tagen stehen nun im unteren Teil der Einkaufsmeile auch neun dreidimensionale Buchstaben, die den Stuttgart-Schriftzug bilden. Sie sind aus Stahl und Lochblech gefertigt und leuchten in der Nacht. Insgesamt erstreckt sich der Schriftzug über eine Breite von sechs Meter.