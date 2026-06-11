Europameisterin im Berg & Trailrun: Stuttgarterin Hanna Gröber stürmt zum EM-Titel – „Dass es Gold wird, verrückt“

Die Berg- und Trailläuferin Hanna Gröber (29) aus Feuerbach feiert bei der EM in Slowenien überraschend den größten Erfolg ihrer Karriere und kann es im Ziel selbst kaum fassen.
Was für ein Tag für Hanna Gröber! Schon der erneute Gewinn des deutschen Meistertitels im April war für die Feuerbacher Berg- und Trailläuferin ein tolles Ergebnis gewesen, nun aber hat sie dieses noch weit übertroffen. Seit dem Wochenende ist die 29-Jährige sogar Europameisterin. Im slowenischen Kamnik rannte sie zum bisher größten Erfolg ihrer Karriere.