Europäisches Statistikamt: Inflation im Euroraum steigt im Januar auf 2,5 Prozent

Die Inflation im Euroraum ist im Januar erneut angestiegen. Wie das Europäische Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,5 Prozent - nach 2,4 Prozent im Dezember und 2,2 Prozent im November. Die Inflation liegt damit weiter über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.