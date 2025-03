Europäisches Roboterforum: Interaktive Ausstellung in Liederhalle gewährt Besuchern Blick in die Zukunft

Das Roboterversprechen ist Jahrzehnte alt: Ginge es nach den frühen Vorhersagen der Tüftler, wären die Maschinen längst Begleiter beinahe aller unserer Alltagsbereiche. Tatsächlich haben bislang aber nur die Staubsaugerroboter die Haushalte wirklich erobert, der Robo-Hund als Ersatz zum wuscheligen vierbeinigen Begleiter konnte sich nicht wirklich durchsetzen.

Ausstellungstour für jedermann in der Liederhalle

Dennoch ist die Revolution der Roboter keine reine Science-Fiction, wie das Europäische Roboterforum (ERF) in der Liederhalle – das an diesem Donnerstag endet – in Stuttgart zeigt. Etwa 1300 Vertreter aus Forschung, Industrie und Politik diskutieren dort in den vergangenen Tagen über aktuelle Entwicklungen auf den Gebieten Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) – und gewährten nebenbei den Besuchern dank einer interaktiven Ausstellungstour Blicke in die Zukunft.

