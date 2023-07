1 Die Europaparlamentarier tagen nicht nur in Brüssel, sondern auch in Straßburg. Foto: picture alliance / Elena Metz/dpa

Brüssel/Straßburg - Im Vergleich zum Deutschen Bundestag ist das Europäische Parlament (EP) eine teure Volksvertretung. Der Bundestag kostet den Steuerzahler in diesem Jahr 990 Millionen Euro, das Europaparlament ist mit 1,996 Milliarden Euro doppelt so teuer. Dabei unterscheidet sich die Zahl der Abgeordneten gar nicht so sehr. Der Bundestag hat 709 Abgeordnete, das Europaparlament 751. An den gezahlten Diäten kann es nicht liegen: Im Bundestag liegt die Entschädigung des Abgeordneten bei 10 083 Euro monatlich, im EP bei 8757 Euro, also deutlich niedriger. Dafür ist die Altersversorgung der Europaparlamentarier besser: Je Jahr Abgeordnetentätigkeit steigt der Anspruch um 3,5 Prozent, im Bundestag nur um 2,5 Prozent.