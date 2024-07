1 Ein Urteil zur Jagd auf Wölfe sorgt für neuen Zündstoff. (Illustration) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Beim Wolf scheiden sich die Geister. Die einen halten eine Jagd auf das Raubtier für nötig, die anderen verweisen auf den sehr hohen Schutz. Ein Urteil bringt neuen Stoff für die Debatte.











Innsbruck/Luxemburg - Der in Österreich seit rund zwei Jahren praktizierte Abschuss bestimmter Wölfe erfährt heftigen juristischen Gegenwind. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte heute in einem Urteil, das Wolfsjagdverbot sei auch in Österreich gültig.