Europäischer Filmpreis: Juliette Binoche begeistert zeitlos elegant

Am Samstagabend versammelte sich im Haus der Kulturen der Welt in Berlin beim 38. Europäische Filmpreis die A-Riege der Filmstars. Auf dem roten Teppich sorgte vor allem Juliette Binoche (61) für einen Hingucker: Die französische Schauspielerin erschien in einem eleganten schwarzen Abendkleid mit langen Ärmeln und hohem Kragen.