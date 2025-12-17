Europäischer Bezahldienst: Deutsche Bank startet Wero für Millionen Kunden

Europa will beim Bezahlen unabhängiger von US-Anbietern werden. Wero soll als Alternative zu Paypal und Co. aufgebaut werden. Nun bietet eine weitere große Bank das Zahlverfahren an.
Frankfurt/Main - Auch die Deutsche Bank springt auf den Wero-Zug: Deutschlands größtes Geldhaus bietet Kundinnen und Kunden der Marken Deutsche Bank und Postbank nun den vollen Leistungsumfang der noch jungen digitalen Bezahl-App, die ein Zusammenschluss von Banken und Zahlungsdienstleistern zur europäischen Paypal-Alternative ausbauen will.