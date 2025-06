Europäische Zentralbank: Lagarde hakt den Teuerungsschock ab

1 EZB-Chefin Christine Lagarde deutet an, dass es mit den Zinssenkungen nicht so weitergeht wie bisher. Foto: Michael Probst/AP/dpa

Mit ihrer achten Zinssenkung seit Juni 2024 versucht die EZB zur Inflationsnormalität zurückzukehren und rückt die Wirtschaft in den Fokus. Das große Fragezeichen heißt Trump.











Das war keine Überraschung mehr: Die Mehrheit der Finanzmarktexperten hatte vorhergesagt, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins auf 2,0 Prozent senken würde. So kam es dann auch. Gut so. Der Inflationsdruck ist weg – der Teuerungsschock seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist verdaut. Im Euroraum ist die Inflationsrate sogar unter das mittelfristige Ziel von 2,0 Prozent gefallen. Insofern hatte die EZB an der Stelle wohl keine Wahl mehr.