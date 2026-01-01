Europäische Union: Inselstaat Zypern hat EU-Ratsvorsitz übernommen

Große Bühne für ein kleines geteiltes Land: Zypern hat zum Start des neuen Jahres die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die Herausforderungen sind groß.
Nikosia/Brüssel - Mit Zypern hat zum Jahreswechsel eines der kleinsten EU-Länder den alle sechs Monate rotierenden EU-Ratsvorsitz übernommen. Vertreterinnen und Vertreter des nur rund eine Million Einwohner zählenden Inselstaates werden damit bis Ende Juni die Leitung zahlreicher Ministertreffen übernehmen und bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Staaten vermitteln.