Europäische Union: Die ungeeinten Staaten von Europa

Die EU mit sich gegen die Machtambitionen großer Staaten wie den USA, Russland und China erwehren. Darauf ist die oft zerstrittene Union aber kaum vorbereitet.
Das geeinte Europa kämpft ums Überleben. Die USA, Russland und China arbeiten gezielt an der Schwächung der politischen und wirtschaftlichen Fundamente einer Union, die sich nach Jahrzehnten der Sorglosigkeit in einem Zeitalter der Machtpolitik wiederfindet. Immer wieder mahnt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, dass in einer unsicheren Umwelt nur ein geeintes Europa eine Zukunft haben kann. Beim letzten Gipfel der Staats- und Regierungschefs im April auf Zypern präsentierte sie deshalb den Fahrplan „Ein Europa, ein Markt“, der nach ihren Aussagen, „das Wirtschaftswachstum in Europa ankurbeln, unseren digitalen Wandel gewährleisten und die Widerstandsfähigkeit der Industrie stärken“ soll.