Europäische Unabhängigkeit: Von der Ukraine lernen

Präsident Trump ist ein unberechenbares, willkürliches sicherheitspolitisches Risiko. Deshalb muss sich Europa von den USA dauerhaft unabhängig machen.
Russlands Überfall auf die Ukraine hat Europa aus seiner strategischen Komfortzone gerissen. Jahrzehntelang verließen sich Regierende von London über Paris bis Berlin auf die USA: militärisch, technologisch, logistisch. Bis Donald Trump kam – und das Vertrauen in die Bündnisfähigkeit Amerikas nachhaltig zerstörte. Das zwingt Europa, sich unabhängig von US-Willkür zu machen. In einer Zeit, in der Kiew zeigt, dass Eigenständigkeit selbst unter widrigsten Umständen möglich ist. Die Ukraine ist unfreiwillig zum Labor europäischer Selbstbehauptung geworden – und damit zum Lehrmeister.