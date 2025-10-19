Europäische Königshäuser: Nur eine Fälschung? Foto von Prinzessin Elisabeth löst wilde Spekulationen aus

Ein Urlaubsfoto der belgischen Prinzessin Elisabeth und Prinz Georg von Liechtenstein löst in Belgien Spekulationen aus. Aus Vaduz heißt es: das Foto sei ein KI-Fake.
Belgiens Royalisten sind aus dem Häuschen. Der Grund: der leicht verschwommene Schnappschuss eines jungen Paares, der in den sozialen Netzwerken die Runde macht. Abgelichtet ist die junge belgische Prinzessin Elisabeth, wie sie sich zärtlich an Prinz Georg von Liechtenstein schmiegt. Aufgenommen sei das Foto in Griechenland während eines vermeintlichen Urlaubes, heißt es.