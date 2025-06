Europa, USA und Lateinamerika: Großer Schlag gegen Kindesmissbrauch: 20 Festnahmen weltweit

1 Die Ermittlungen begannen in Spanien. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Madrid - Der spanischen Polizei ist gemeinsam mit Interpol und Europol ein großer Schlag gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern gelungen - mit Festnahmen in Europa sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika. Insgesamt seien 20 Menschen in Gewahrsam genommen worden, teilte die "Policía Nacional" mit. Allein in Spanien seien in verschiedenen Provinzen sieben Verdächtige gefasst worden, hieß es. Außerdem wurden 13 Menschen in Ländern wie den USA, Brasilien, Argentinien, Portugal, Italien und Bulgarien festgesetzt.