Europa und die USA unter Trump: Autor Illies: Europa sollte sich von den USA loslösen

Hamburg - "Zeit"-Herausgeber Florian Illies (53) sieht angesichts von Donald Trumps zweiter Präsidentschaft die Zeit gekommen, dass sich die Europäer von den Amerikanern emanzipieren. "Ja, es ist an der Zeit, dass die halbe Milliarde an Europäern ihr eigenes Selbstbewusstsein wiederentdecken, ihre Stärke, ihre Geschichte – und endlich aufhören, bei Europa nur an die EU-Verordnungen zum Krümmungsgrad von Bananen zu denken." Das schreibt der Bestsellerautor ("Generation Golf", "1913: Der Sommer des Jahrhunderts", "Liebe in Zeiten des Hasses") in einem "Zeit"-Essay.