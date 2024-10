Die australisch-britische Popsängerin Kylie Minogue (56) wird im Sommer 2025 auch durch Europa touren. Neben Auftritten etwa in Tallinn, Stockholm, Paris, Amsterdam oder Zürich plant sie zwei Shows in Deutschland.

Vollgepacktes Tour-Jahr

Am 16. Juni 2025 geht es für Minogue in die Uber Arena nach Berlin und am 7. Juli in den PSD Bank Dome nach Düsseldorf. Der Presale einen Tag vor offiziellem Vorverkaufsstart startet laut Ticketmaster am Donnerstag, den 17. Oktober, um 10 Uhr. Zuvor hatte Minogue ihre erste Nordamerika-Tournee seit 13 Jahren angekündigt. Auch Termine in Großbritannien, Asien und Australien gibt es bereits für die "Tension Tour". In Australien ist die Sängerin im Februar und Anfang März und feiert damit ihren Tour-Auftakt in ihrer Heimat. In Asien ist sie im März, in Nordamerika vorwiegend im April und in UK im Mai und Anfang Juni.

Die Welttournee hatte sie im Zusammenhang mit ihrem neuen Album angekündigt. "Ich bin überglücklich, die 'Tension Tour 2025' ankündigen zu können", sagte Minogue in einem Statement im September, aus dem das "People"-Magazin zitiert. "Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen und die 'Tension'-Ära und mehr zu feiern. Es war bisher ein aufregender Ritt und jetzt macht euch bereit für eure Nahaufnahme, denn ich werde Lights, Camera, Action rufen ... und es wird eine ganze Menge Padaming geben."

Kylie Minogues Album "Tension II" soll am 18. Oktober erscheinen.