Europa-Park schneidet in Umfrage sehr gut ab: Deutschlands größter Freizeitpark bei ausländischen Touristen beliebt

Europa-Park schneidet in Umfrage sehr gut ab

1 Den Europa-Park im Ortenaukreis besuchen nach früheren Angaben der Inhaberfamilie Mack rund sechs Millionen Menschen pro Jahr. Foto: Europapark Rust

Deutschlands größter Freizeitpark lockt jährlich Millionen Menschen an. Besucher aus anderen Ländern geben ihm in einer Umfrage eine Topbewertung. Ein Ranking nennt auch andere Sehenswürdigkeiten.











Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust, steht bei ausländischen Touristen hoch im Kurs. Wie aus einer von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) veröffentlichten Umfrage hervorgeht, kommt die südbadische Anlage mit Achterbahnen, Fahrgeschäften und Restaurants in einem Deutschland-Ranking auf Platz zwei - hinter dem Miniatur-Wunderland in Hamburg. Den Europa-Park im Ortenaukreis besuchen nach früheren Angaben der Inhaberfamilie Mack rund sechs Millionen Menschen pro Jahr.