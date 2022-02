Lena C. Stawski 09.02.2022 - 11:42 Uhr

Höhere Eintrittspreise in der Hochsaison

1 Der Freizeit- und Themenpark in Rust, Baden-Württemberg Foto: imago images/Petra Schneider-Schmelzer

Der Europa-Park in Rust erhöht auch für die kommende Saison die Ticketpreise. Der Eintritt wird für die stärker frequentierten Zeiträume teurer.















Link kopiert

Stuttgart - Am 27. März 2022 startet in Rust die neue Europa-Park-Saison. Gäste müssen mit erhöhten Ticketpreisen für bestimmte Öffnungstage rechnen. Die Eintrittsgelder variieren abhängig vom Zeitraum des Besuchs.

Es wird in jeweils zwei Preis-Gruppen unterschieden: Die Preiskategorie 1 beinhaltet einen Eintritt für Erwachsene (ab 12 Jahre) in Höhe von 62 Euro, der Eintritt für Kinder (4 bis 11 Jahre) beträgt 53,50 Euro. In der Preiskategorie 2 zahlen Erwachsene (ab 12 Jahre) 55 Euro Eintritt, Kinder (4 bis 11 Jahre) 47 Euro.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Rust leidet mit Europa-Park

In die erste Kategorie fallen die Zeiträume der Schulferien in Baden-Württemberg für 2022/2023, in die zweite Kategorie die weniger frequentierten Tage außerhalb der Ferienzeit. Die genaue Auflistung hat der Europa-Park auf seiner Homepage veröffentlicht.

Neues Preismodell 2021 eingeführt

Bereits 2021 führte der Freizeitpark ein neues Preismodell mit den zwei Eintrittspreis-Kategorien ein. Im Vorjahr betrug der Eintritt für Erwachsene ab zwölf in der ersten Preiskategorie 60 Euro. Nun liegt er bei 62 Euro. In der Sommersaison 2019 lagen die Preise für ein Tagesticket für einen Erwachsenen noch bei 52 Euro. Für Kinder kostet 2022 der Eintritt 1,50 Euro mehr als in der Vorsaison.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Europapark darf wieder öffnen

In der Kategorie 2 sind in der Saison 2022 die Ticketpreise auf dem Stand des vergangenen Jahres geblieben. Im Vergleich zum Jahr 2020 sind die Eintrittsgelder hier ebenfalls nicht gestiegen. Sie liegen weiterhin bei 55 Euro pro Ticket für einen Erwachsenen.

Positive Erfahrungen mit Preis-Model

Die beiden Preiskategorien mit fixen Gültigkeitszeiträumen sollen den Besuchern nach Angaben der Europa-Park Unternehmenskommunikation eine übersichtliche und transparente Planung für ihren Urlaub im Europa-Park ermöglichen.

Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin, dass der Park bereits in der vergangenen Saison sehr gute Erfahrungen mit diesem Modell gemacht habe. Mit ihm gelinge es dem Europa-Park, die Nachfrage an weniger frequentierten Tagen durch einen geringeren Eintrittspreis zu erhöhen und starke Besuchstage zu entlasten.

Europa-Park in der Coronakrise

Ende 2020 blickte der Freizeitpark auf eine durch Corona durcheinander gewirbelte Sommersaison zurück. Die 3500 fest angestellten Beschäftigten des Unternehmens waren in Kurzarbeit. Kurz vor Beginn der Pfingstferien 2021 konnte der Park im Rahmen der Modellprojekte für Öffnungen in den Bereichen Tourismus, Kinder- und Jugendarbeit, Kultur oder Freizeiteinrichtungen wieder Gäste begrüßen unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene-Auflagen. Die Zahl der Besucherzahl wurde auf 3000 Personen täglich begrenzt.

Ende August 2021 durften dann wieder maximal 25 000 auf das Gelände. Vor der Pandemie haben an stark frequentierten Tagen etwa 30 000 Menschen pro Tag den Europa-Park besucht. Es herrschen nach wie vor Einschränkungen und Vorschriften zum Besuch des Parks, die auf der Homepage zu erfahren sind.