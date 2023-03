1 Auf den Themenbereich Kroatien müssen sich die Besucher noch bis 2024 gedulden. Foto: StZN/Florian Dürr

Im Europa-Park entsteht der neue Länderbereich „Kroatien" mit einer über 30 Meter hohen Achterbahn. Wir haben die ersten Eindrücke mit der Kamera festgehalten.









Mit dem Europa-Park in Rust startet Deutschlands größter Freizeitpark im badischen Ortenaukreis am 25. März in die Sommersaison. An dem neuen Länderbereich „Kroatien“ wird jedoch momentan noch gebaut. Eine neue Achterbahn soll voraussichtlich vom kommenden Jahr an dort ihre Runden drehen. Wir haben die ersten Eindrücke vom geplanten Länderbereich „Kroatien“ und den Bauarbeiten an der Achterbahn in unserem Video festgehalten:

Ein paar Details hat der Europa-Park zur neuen Kroatien-Achterbahn schon herausgegeben: Sie umfasst fast 1400 Meter Schienenstrecke, ist an ihrem höchsten Punkt 32,5 Meter hoch und die Waggons kommen auf eine Geschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde.