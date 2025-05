1 Den nun „Silver Lake City“ genannten Bereich gibt es schon länger. Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

In Deutschlands größtem Freizeitpark entsteht ein neuer Themenbereich. Es geht um den amerikanischen Westen, nicht um Europa. Ein Kurswechsel soll dies aber nicht sein.











Der Europa-Park investiert über 70 Millionen Euro in eine neue Westernstadt am Rande der südbadischen Freizeitanlage. „Das ist ein richtiger großer Schritt“, sagte Parkchef Roland Mack der Deutschen Presse-Agentur am Rande der offiziellen Eröffnung in Rust. „Es ist ein neuer Themenbereich geworden.“