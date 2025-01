Europa-Park in Rust: Timo Hildebrand in „Miss-Germany“-Jury - Weippert moderiert

1 VfB-Legende Timo Hildebrand wird in der „Miss Germany“-Jury sitzen. Foto: dpa/Tom Weller

Zum vorerst letzten Mal wird die „Miss Germany" im Europa-Park gekürt. Erstmals darf das Publikum mitvoten. Doch zuvor haben Jurys das Sagen.











VfB-Legende und Investor Timo Hildebrand, Influencerin Diana zur Löwen und Schauspielerin Sandra Lambeck haben in diesem Jahr bei der Wahl der „Miss Germany“ ein Wörtchen mitzureden. Sie zählen zu den Jurymitgliedern, die am 22. Februar aus den Finalistinnen in drei Kategorien je eine Gewinnerin küren. Erstmals wählt dann das Publikum die endgültige Siegerin - per Voting auf Tiktok und vor Ort. TV-Moderatorin Lola Weippert führt erneut durch die Show.