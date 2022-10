1 Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Sie trafen auf makabere Clownsfratzen und Untote – bei der Horror-Gameshow „Stream & Scream" im Europa-Park Rust mussten TV- und Internet-Prominente ihren Mut beweisen. Wer war dabei?















Mehrere TV- und Internet-Prominente haben am Donnerstag bei der Horror-Gameshow „Stream & Scream“ ihren Mut beweisen müssen. Bei der Spielshow im Europa-Park Rust trafen sie am Abend etwa auf makabere Clownsfratzen und Untote. Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) ist Deutschlands größter Freizeitpark. Dort gibt es ab Freitag das Helloween-Event „Traumatica - Festival of Fear“.

Zu den Prominenten, die sich für die Spielshow angekündigt hatten, zählen der Entertainer Jens Knossalla alias „Knossi“, der YouTuber Maximilian „Trymacs“ Stemmler, die Sängerin Vanessa Mai, die TV-Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus und der Reality-TV-Star Marc Eggers.