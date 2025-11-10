Europa-Park: 150 Millionen Menschen besuchen Deutschlands größten Freizeitpark

Mehrere Millionen Menschen reisen jedes Jahr nach Rust, um den Europa-Park zu besuchen. Eine Schweizer Familie knackt eine besondere Marke - und bekommt Geschenke.
Der Europa-Park hat seinen 150-millionsten Besucher begrüßt. Mit Konfetti und Luftballons überraschte die Inhaber-Familie Mack Michelle Walser mit ihrem Mann Jochen und ihren Kindern Annalena und Samuel aus Basel (Schweiz). „Ich komme seit meiner Kindheit regelmäßig hierher. Dass wir heute diesen Moment erleben, ist einfach unglaublich“, wurde Michelle Walser in einer Mitteilung des Parks zitiert.