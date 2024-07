Europa-Park: 12 Tipps, wie Sie die Wartezeit verkürzen können

Freizeitparkbesucher kennen das: Man steht eine Stunde oder länger schwitzend in einer Schlange an, um dann eine Achterbahnfahrt zu erleben, die gerade einmal wenige Minuten dauert. Doch es gibt Hoffnung für alle Fans des Europa-Parks: Die Wartezeiten im Park folgen einer eigenen Logik – und sie sind vorhersagbar. Worauf Sie dabei achten sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.

In welcher Jahreszeit kommen die meisten Besucher in den Europa-Park?

Die „Sommermonate, vor allem Juli und August“ seien gut besucht, teilt Florian Kornprobst auf Anfrage unserer Zeitung mit. Er ist ein Unternehmenssprecher des Europa-Parks. Außerdem herrsche rund um Halloween in den Herbstferien (26. Oktober – 3. November) ebenfalls großer Andrang. Mehr Besucher bedeuten dann natürlich auch längere Wartezeiten an den Attraktionen.

Diese Beobachtung deckt sich auch mit den Daten der App Queue Times, wonach die Monate August, Juli und Oktober in dieser Reihenfolge die höchsten Besucherzahlen (crowd level) aufweisen. Es ist wenig überraschend, dass ein Freizeitpark im Sommer mehr Besucher anzieht, zumal im August 2024 in Baden-Württemberg und weiteren Bundesländern sowie in ganz Frankreich und Teilen der Schweiz Sommerferien sind.

Ferien, Feier- und Brückentage meiden

Demzufolge wäre dieses Jahr der November (nach Halloween) der beste Monat für einen Besuch, da dann die Besucherströme witterungsbedingt geringer sein dürften. Wem das zu kalt ist, der kann auch den September in Betracht ziehen.

Der Europa-Park verzeichnete vergangenes Jahr sechs Millionen Besucher. Jeder zweite (50,7 Prozent) kommt laut Unternehmenssprecher Kornprobst aus Deutschland, gefolgt von den Franzosen mit 20,4 Prozent und den Schweizern knapp dahinter mit 19,7 Prozent. Zusammen machen diese drei Länder 90,8 Prozent der Parkbesucher aus.

Nun sollte man unbedingt die Ferien, Feier- und Brückentage von Baden-Württemberg, Frankreich und der Schweiz berücksichtigen. In der Schweiz und in Frankreich sind die Ferienzeiten und Feiertage je nach Region beziehungsweise Kanton unterschiedlich. Für diesen Artikel wurden die beiden bevölkerungsreichsten Kantone Zürich und Bern berücksichtigt, die beide mehr als eine Million Einwohner haben.

Welche Tage im September sind am besten geeignet?

In Frankreich liegt es nahe, die Regionen Grand Est und Bourgogne Franche-Comté zu betrachten, da sie dem Standort Rust, dem Standort des Europa-Parks, am nächsten liegen. Darüber hinaus wurde für diesen Artikel noch die Île-de-France mit Paris als einwohnerstärkster Region berücksichtigt.

Sechs Millionen Menschen strömten 2023 in den Europa-Park in Rust. (Archivbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/MANDOGA MEDIA

Legt man nun die Ferien und Feiertage all dieser Gebiete im Kalender übereinander, so bleibt in diesem Jahr in der Sommersaison nur ein kleines Fenster mit den „besten Tagen“ für einen Besuch übrig: 10. bis 13. und 16. bis 20. September. In diesem Zeitraum gibt es in allen genannten Gebieten keine Ferien, Feier- oder Brückentage und es ist kein Wochenende, sodass mit weniger Besuchern und damit kürzeren Anstehzeiten zu rechnen ist. In der Nebensaison gibt es weitere dieser günstigen Tage im November und Dezember (siehe unten).

An welchen Wochentagen sind die Wartezeiten kürzer?

Eine wichtige Rolle für die Auswahl besucherschwacher Tage spielt der Wochentag. In einem Online-Artikel haben die Badischen Neuesten Nachrichten die Wartezeiten im Jahr 2022 für einzelne Wochentage berechnet. Das Ergebnis: Sieht man von Ferien und Feiertagen ab, sind Mittwoch und Freitag die besten Tage.

Anders im Ferienmonat August: Hier sind die Wartezeiten von Montag bis Mittwoch und vor allem am Dienstag am längsten. Erwartungsgemäß ist Samstag übers Jahr gesehen der vollste Tag. Danach folgt der Sonntag.

Welche Rolle spielt das Wetter?

Das Wetter spielt eine wichtige Rolle. Tatsächlich zeigen die Statistiken von Queue Times, dass die Besucherzahlen an Regentagen deutlich unter dem üblichen Niveau blieben. Die wenigsten Menschen haben große Lust, einen Freizeitpark zu besuchen, wenn es regnet. Allerdings bietet sich womöglich ein bewölkter oder durchwachsener Tag an, da er den einen oder anderen spontanen Besucher doch vom Europa-Park fernhalten dürfte. Auf das Wetter angesprochen, betont der Europa-Park-Sprecher indes, dass aufgrund zahlreicher Indoor-Attraktionen, der Shows und Gastronomie der Freizeitpark auch bei schlechtem Wetter für die Gäste attraktiv sei.

Wo kann ich die Wartezeiten der Achterbahnen beobachten?

Wartezeiten werden zum einen an den Attraktionen angezeigt. Darüber hinaus bieten die Europa-Park-App und andere Applikationen kostenlose Daten über aktuelle Wartezeiten.

Den Park von hinten nach vorne erkunden

Der Europa-Park hat nur einen Haupteingang, über den alle Besucher von außen eingelassen werden. Es gibt einen Trick, um dem Besucheransturm gleich nach der Eröffnung zu entgehen: Man verlässt den Eingangsbereich und begibt sich direkt in Parkbereiche, die weit entfernt davon (z.B. Island oder Österreich) sind und stellt sich direkt dort an den Attraktionen an.

Tickets online kaufen ist empfehlenswert

Wer seine Eintrittskarte vorab im Internet kauft, spart ebenfalls wertvolle Zeit am Eingang. Auch Parktickets können bereits im Voraus gebucht werden.

Einzelfahrer müssen nicht so lange warten

Wer nicht gemeinsam mit Freunden oder Familie in der Achterbahn fahren möchte, kann bei einigen Fahrgeschäften die Option Single Rider nutzen. Solche Einzelfahrer können sich ihre Nebensitzer zwar nicht aussuchen, dafür betreten sie die Warteschlange über einen eigenen Eingang und kommen so schneller an die Reihe. Single Rider gibt es aktuell bei Arthur, Blue Fire , Eurosat-CanCan, Voletarium, Voltron und Wodan.

Wie funktioniert Baby Switch?

Apropos Familie: Eltern mit Kleinkindern können sich einen „Baby-Switch-Pass“ zulegen. Während ein Erwachsener fährt, passt der andere auf das Kind auf. Danach wird getauscht und der Partner darf ohne Wartezeit direkt losfahren. Das verhindert eine doppelte Wartezeit für die Eltern. Diese Option wird an allen Attraktionen angeboten, die die Gäste nicht gemeinsam mit ihrem Kind nutzen können, wie der Unternehmenssprecher erklärt.

Weniger Anstehen dank Virtual Line

Seit vier Jahren gibt es in der App des Parks die Möglichkeit sich virtuell anzustellen, man wählt für sich und bis zu fünf weitere hinterlegte Tickets einen Zeitpunkt aus. Wer dann zu diesem Zeitpunkt an der Attraktion ankommt, darf direkt einsteigen und muss sich nicht mehr anstellen. Allerdings ist es nicht möglich, sich an mehreren Attraktionen gleichzeitig anzustellen.

Hotelgäste dürfen den Europa-Park früher betreten

Wer in den Hotels des Europa-Park übernachtet, hat gegenüber den Tagesgästen den Vorteil, eine Stunde früher in den Park zu dürfen. Wem also eine Übernachtung nicht zu teuer ist, der profitiert auch auf diese Weise von kürzeren Wartezeiten.

Voraussichtlich besucherarme Tage im Europa-Park:

Ferienfreie Tage

In den Gebieten Baden-Württemberg, Zürich, Bern, Grand Est, Bourgogne Franche-Comté und Île-de-France sind keine Ferien und Feiertage an folgenden Tagen im restlichen Jahr 2024 (ohne Wochenenden):

September

10. bis 13. + 16. bis 20.

November

4. bis 8. + 12. bis 15. + 18. bis 22. + 25. bis 29.

Dezember

2. bis 6. + 9. bis 13. + 16. bis 20.